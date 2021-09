Mestre José - Foto: reprodução

Publicado 16/09/2021 00:08

Com a aproximação do fim do ano, do verão, todo ano é comum os brasileiros já começaram a pensar em carnaval, a festa profana, a alegria, os bailes, blocos e trios carnavalescos e claro o sambódromo!Em quanto os prefeitos e governadores estão pensando em maquiar os números pandêmicos e preocupados em recuperar seus cofres públicos, o espiritualista que ficou conhecido como o vidente que mais acerta previsões no Brasil está preocupado com outros números.O número de doentes infectados pela covid 19. O prefeito do Rio de Janeiro, chegou a anunciar 40 dias de carnaval na cidade. Mas o vidente pede: não faça isso, o pós Carnaval será um caos, a sua cidade não dará conta mesmo com todo o dinheiro arrecadado. Espere mais um pouco sr. Prefeito.São duas cidades, que me deixam bem preocupados, além do Rio a minha terra natal Salvador, diz o místico da Bahia. "Não é hora para isso" não se enganem com os números caindo, não é hora de aglomeração, o povo prefere perder mais um carnaval do que perder a vida depois da folia. Não façam política com esse momento, façam ato de humanidade. Pede Mestre José!O alerta e o que disse o vidente, você encontra em seu canal do Youtube: o tarot Mestre José