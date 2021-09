dr. Aquiles Rodrigues - Foto: Reprodução

A notícia de que a apresentadora Angélica, 47, faz botox desde os 14 anos ainda deixa muita gente perplexa. Apesar de não ter uma idade mínima, a aplicação é incomum em adolescentes. Contudo, ainda assim, há a sua razão de existir.



De acordo com Aquiles Rodrigues, especialista em procedimentos estéticos, o botox, além de reverter o envelhecimento da pele, pode ser usado preventivamente ao surgimento de rugas.

“A aplicação preventiva da toxina botulínica minimiza rugas e linhas de marcação no rosto. A toxina, na prática, relaxa a musculatura e enfraquece a contração, reduzindo, assim, o aparecimento de rugas”, explica o especialista.



De acordo com Aquiles Rodrigues, também cirurgião dentista, o botox preventivo, além de prevenir rugas, pode ser usado para levantar as sobrancelhas e o nariz, reduzir o “sorriso triste”, atacar o bruxismo e diminuir o sorriso gengival.



“É importante fazer uma avaliação prévia sobre a necessidade de se submeter ao botox preventivo. Além disso, o paciente deve seguir as orientações pré e pós-procedimento para que o botox alcance todo o seu potencial”, ressalta o dr. Aquiles Rodrigues.

Aos céticos, o especialista assegura que é possível manter os traços naturais do rosto após passar por procedimentos de harmonização facial, mesmo na juventude, citando as atrizes Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine como exemplos.

“Sempre gosto de lembrar que o botox não é permanente. A toxina botulínica age, em média, por seis meses”, pontua Aquiles Rodrigues.



“Neste período, há um relaxamento temporário de alguns músculos. Assim, a pele ganha um aspecto mais jovial. O botox preventivo é a forma de se antecipar a um eventual surgimento de linhas e rugas”, complementa o especialista.