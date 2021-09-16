Mara MaravilhaFoto: reprodução SBT
Mariane respondeu questões trazidas por Mara, bem como perguntas enviadas por fãs e internautas durante a atração. No bate- papo, em uma das brincadeiras da atração, Mariane se deu nota 10 para o episódio em que cortou o cabelo bem curto, o que acabou provocando sua demissão do canal.
"Gostaria muito de agradecer em vida o Sílvio santos como ele me trouxe felicidade e mudou minha vida. Se eu fiz alguma coisa errada eu peço perdão. Só tenho gratidão por todos do SBT.", disse a aprsentadora.
Nos cinco episódios desta primeira temporada, os convidados a participar da live serão pessoas que fizeram parte da trajetória de 40 anos da emissora. Elas vão contar suas histórias com o canal, revendo momentos de programas da casa e revelando diversas curiosidades. A próxima convidada será a apresentadora Christina Rocha.
O "Programa da Maravilha" vai ao ar às 20h sempre nas quintas-feiras pelas plataformas digitais do SBT.
Confira abaixo como foi o primeiro programa:
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