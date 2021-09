Mara Maravilha - Foto: reprodução SBT

Mara MaravilhaFoto: reprodução SBT

Publicado 16/09/2021 21:47 | Atualizado 17/09/2021 18:25

Com boa condução e interação do público pelas redes sociais, Mara Maravilha estreou o podcast ao vivo "Programa da Maravilha" que estreou hoje nas plataformas digitais do SBT. Como convidada do primeiro episódio, a convidada foi Mariane Dombrova, que apresentou programas infantis no SBT de 1989 até 1991, tais como "Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Com Mariane" e "Programa da Mariane".