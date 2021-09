Mário Gomes e Lucélia Santos - Foto: Arquivo Lucélia Santos

Mário Gomes e Lucélia SantosFoto: Arquivo Lucélia Santos

Publicado 19/09/2021 13:28 | Atualizado 19/09/2021 14:52

Sem dúvida, rever uma novela anos 80 é sempre maravilhoso, mas por essa o público não esperava ser a novela mais vista e com maior repercussão da história do Globoplay.



Essa novela marca a terceira parceria de Lucélia Santos com Maria Zilda: Guerra dos Sexos (1983) e Meu Destino é Pecar (1984) sempre como rivais.

Está um burburinho sobre a novela ser a versão internacional e ter 115 capitulos apenas, a versão integral são 164 capitulos de 30-35 min cada, essa versão internacional são capitulos de 50 min, então quase não está editada como muitos noveleiros estão comentando. A versão integral está com más condições, por esse motivo o uso da versão internacional.



Crédito e agradecimento: Arquivo Lucélia Santos