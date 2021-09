Déo Garcez - Foto: arquivo pessoal

Publicado 18/09/2021 20:16 | Atualizado 18/09/2021 20:29

Sucesso nos palcos há 6 anos com a peça "Luiz Gama: Uma Voz pela Liberdade", Déo Garcez está próximo de retornar à TV na segunda fase da novela" Nos Tempos do Imperador", onde vai interpretar o mesmo personagem.



Recentemente, o ator esteve na cidade de São Luiz, no Maranhão. Lá ele gravou cenas no papel de Argemiro do novo filme "Arcanos", onde gravou com os dois protagonistas da trama, os atores Lilia Cabral e Stepan Nercessian. Na cidade maranhense, Déo aproveitou para fazer um ensaio fotográfico exclusivo para a nossa coluna, onde mostra que está com o corpo em forma. Veja: