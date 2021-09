Claudia Lira - Foto: Leo Ornellas

Claudia LiraFoto: Leo Ornellas

Publicado 22/09/2021 17:49 | Atualizado 22/09/2021 18:16

Conhecida por diversos personagens na TV, teatro e cinema, a atriz Claudia Lira celebra o retorno os palcos na peça "A Casa da Sogra", com direção de Andrade Sucesso, que entrará em cartaz nesse semestre no Teatro Barra Square, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Claudia atuará com Narjara Turetta e elenco. Em conversa com a nossa coluna, ela fez questão de destacar a importância da cultura nos atuais tempos.



"É sempre emocionante voltar ao lugar onde eu mais amo estar, que é no Teatro. Sempre foi minha base. Amo fazer e voltar depois de tempos tão difíceis é muito bom.", festeja Claudia.



"A casa da Sogra" é uma comédia brasileira do autor Aharom Avelino, sob direção de Andrade Sucesso. No elenco, além de Cláudia, estará a atriz Narjara Turetta e grande elenco. A comédia relata a história de um genro golpista após falir, que decide ir para casa da sogra, onde vai arrumar a maior confusão..



"É um novo formato de trabalho voltando aos poucos. O teatro ainda está para as pessoas se encontrarem. Vai ser bom poder sair um pouco dessa tristeza e divertir um pouco o público com essa comédia incrível, saindo desses tempos turbulentos.", avalia a atriz, que na peça vai interpretar "Aurora".