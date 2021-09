Veridiana Ilson - Foto: reprodução

Veridiana IlsonFoto: reprodução

Publicado 23/09/2021 20:30 | Atualizado 23/09/2021 20:45

Dona de rara beleza e também digital influencer, Veridiana Ulson costuma

exibir fotos do seu corpo perfeito nas viagens que faz pelo Brasil. Com toda a repercussão, ela agora prepara sua estreia como apresentadora no YouTube para interagir com o público sobre diversos assuntos do cotidiano feminino.

"Vamos ter dicas de nutrição, atividade física, beleza, comportamento e muito mais. Teremos também temas como maternidade, relacionamentos, beleza, fases da vida, criatividade e empreendedorismo.", explica a musa fitness.

Veridiana Ulson vem bombando nas redes sociais e quer com isso trazer mais conteúdo para os internautas. O talk show tem previsão de estreia em novembro e será direcionado as mulheres.

“Quero motivar a mulherada a exercitar o corpo e a mente de maneira saudável. Estou muito empolgada com esse projeto. A cada semana vamos trazer temas que serão de grande relevância para o público feminino. E porquê não para o masculino também? É só estar com a gente!", destaca Veridiana.