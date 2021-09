Ricardo Lyra Jr - Foto: reprodução

Ricardo Lyra JrFoto: reprodução

Publicado 23/09/2021 20:35

Mesmo sendo o primeiro grande trabalho na TV, o ator Ricardo Lyra Jr. Tem mesmo é motivos de sobra para comemorar o sucesso da novela "Genesis", da Record TV. Nascido em Maceió, mas niteroiense de coração, ele omeçou a estudar teatro em 1992 quando se matriculou no curso Catsapá, no Rio de Janeiro, quando fez sua primeira apresentação no Teatro Rival. Mas só agora conquistou a tão sonhada vaga na telinha como destaque interpretando "Adurrá" no folhetim bíblico.

"Em meados de Maio me convidaram para fazer esse personagem. Eu fiquei em estado de choque porque eu estava esperando essa oportunidade por muitos anos de dedicação a arte, querendo fazer um personagem com história, com dramaturgia. Então veio num momento muito crítico para nós artistas, num momento difícil. Foi um presente enorme.", disse o ator durante entrevista ao canal do influencer Marcos Michalak.

Embora o teatro como arte marcante na carreira, o desejo de também trabalhar na TV sempre permeou os sonhos do ator. Aos 12 anos começaram as tentativas e testes para novelas e filmes que resultaram em participações em "Malhação", "Presença de Anita", "Coração de Estudante", "Velho Chico", "Vitória", "Belaventura" e "Topíssima". Uma prova de que como diz a canção "quem acredita sempre alcança".

"É muito importante para o ator quando ele espera por tanto tempo por um trabalho e ele chega. Parece que você é um jogador que foi chamado para jogar num grande time e aí você foi jogar e faz o gol da vitória do campeonato.", festeja Ricardo.

Ainda durante a Live, o ator revelou que

a classe artística teve um apoio fundamental da APTR (Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro), sobretudo na doação de cesta básica para a família. Ricardo também contou

como se preparou para o personagem, que parece ter sido feito sob medida para o intérprete.

"Durante a pandemia eu deixei meu cabelo crescer e a barba crescer porque projetei que queria fazer um personagem em Gênesis. Aí essa oportunidade surgiu no último momento.

Eu cheguei de paraquedas em Gênesis e foi a Suzana Abranches que me conduziu para construir esse personagem.", explica o ator.