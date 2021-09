Cauã Reymond - Foto: reprodução

Cauã ReymondFoto: reprodução

Publicado 26/09/2021 00:18

Pode começar a contagem regressiva para a chegada de Um Lugar ao Sol. A nova novela das 9 vai estrear em novembro. Sim, como a gente já te contou, teremos Cauã Reymond em dobro no horário nobre, no primeiro folhetim completamente inédito, nesta faixa, desde o início da pandemia do coronavírus.

Os gêmeos Christian e Christofer, personagens de Cauã, serão separados ainda bebês após perderem a mãe no parto em Goiânia.

Christofer é adotado por um casal do Rio de Janeiro e rebatizado como Renato pelos pais adotivos.

Já Christian é deixado em um abrigo pelo pai biológico.

Os gêmeos Christian e Christofer (Cauã Reymond) crescem em realidades opostas, com personalidades completamente diferentes, sem saberem da existência um do outro. Os caminhos dos irmãos voltam a se cruzar quando a dupla completa 18 anos.

Um Lugar ao Sol é uma novela criada e escrita por Lícia Manzo, com direção artística de Maurício Farias e com direção geral de André Câmara e Maurício Farias.