Daniel Satti - Foto: Bruno Matteo

Daniel SattiFoto: Bruno Matteo

Publicado 30/09/2021 23:45

Daniel Satti está comemorando pois o sucesso ‘Carrossel’, novela originalmente exibida pelo SBT entre 2012 e 2013, onde viveu um dos seus personagens mais queridos, Frederico Carrilho, conhecido como o pai da Carmen da versão brasileira da trama está entre os Top 10 do catálogo da Netflix.



- Foi muito empolgante saber que ‘Carrossel’, uma obra tão importante para o público infanto-juvenil, está disponível em uma das maiores plataformas de streaming do mundo! Fico muito feliz em saber que posso ver mais uma vez esse personagem que foi muito marcante pra mim, e também para muitas crianças e adultos. Amo o Frederico e a sua história de superação e amor pela família – completa.



Além de celebrar a volta da trama, Satti recebeu a notícia que foi mais uma vez premiado pelo seu trabalho no curta ‘EntreOlhares’, de Ivann Willig. Ele, que já havia recebido os prêmios de "Melhor Ator" na edição 2020 dos festivais estadunidenses The Scene Festival e Flight Deck Film Festival, e uma indicação no Lonely Wolf London International Film, agora ganhou na mesma categoria no Cult Movies International, também do Reino Unido.



- Recebo essa notícia com muita alegria. ‘Entreolhares’ é um trabalho que me emociona e foi um privilégio ser conduzido pelo premiadíssimo diretor, e autor, Ivann Willig, além de uma felicidade poder trabalhar com as atrizes Marina Azze e Tuna Dwek – ressalta Satti.