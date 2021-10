Marcos Palmeiras e Antonio Fagundes - Foto Acervo/Globo

Marcos Palmeiras e Antonio FagundesFoto Acervo/Globo

Publicado 01/10/2021 00:14

Como parte do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia no Globoplay, chegou a hora de rever Renascer, novela exibida entre março e novembro de 1993 na Globo.

Dividida em duas fases, a trama conta a história da rejeição de um pai pelo próprio filho após a morte da mulher no parto. Nos quatro capítulos iniciais (primeira fase), o coronel José Inocêncio (Leonardo Vieira) chega às fazendas de cacau de Ilhéus, na Bahia, e finca seu facão ao pé de um jequitibá, fazendo uma promessa: não morrer.

Com o passar dos anos, constrói um verdadeiro império do cacau e casa-se com Maria Santa (Patrícia França), com quem tem quatro filhos: José Augusto (Marco Ricca), José Bento (Tarcísio Filho), José Venâncio (Taumaturgo Ferreira) e João Pedro (Marcos Palmeira), mas morre ao dar à luz a João Pedro, rejeitado desde então pelo pai.

Já na segunda fase, o coronel, agora interpretado por Antônio Fagundes, é um homem reconhecido pelo senso de justiça e querido pelos empregados.