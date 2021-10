Juliano Laham - Foto: Marco Brozzo

Juliano LahamFoto: Marco Brozzo

Publicado 05/10/2021 19:22

Na novela bíblica da Record TV escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, Juliano Laham interpreta José, filho de Jacó (Petrônio Gontijo). Na história , o personagem é vendido pelos irmãos como escravo para um mercador. Em conversa com a nossa coluna, o ator comentou sobre emoção de gravar a cena dessa parte da história.



"Foi um dos momentos que eu mais tive entendimento sobre a entrega para um personagem e um marco na minha carreira. Alí eu só consegui me enxergar como José. Cheguei até a passar mal de emoção. Eu senti as dores por aquele personagem de ser vendido como escravo pelos irmãos.", disse Juliano.



Satisfeito com o resultado do trabalho, o intérprete também comentou sobre a proposta do personagem dentro da novela que é sucesso no horário nobre da Record TV.



"Tentei trazer todas as vitórias e os sentimentos que passaram dentro de José para que as pessoas pudessem ver e sentir o propósito dele de vida e o que Deus queria com ele. Então isso era o mais importante para passar a mensagem que Deus queria.", disse o ator.

Estreante na Record TV, Juliano contou como foi receber o convite para participar do folhetim bíblico. Ele contou que estava almoçando no dia 31 de Dezembro do ano passado quando recebeu a ligação da emissora.



"Parei de comer na hora quando ouvi o convite para fazer o José na novela. Então na hora topei fazer esse lindo personagem de tamanha responsabilidade. Foi meio que um susto assim porque eu ia fazer na verdade um outro personagem que já até esqueci o nome, mas trocaram me convidando para fazer José e então eu fiquei super feliz.", lembra Laham, que também fez sucesso nos folhetins globais Orgulho e Paixão (2018) e Malhação: Pro Dia Nascer Feliz (2016).

Confira a entrevista completa: