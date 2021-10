Gavião, Lucas Mesquita - Foto: reprodução

Publicado 08/10/2021 21:05

Lucas Mesquita, o famoso Gavião do Domingo Legal do SBT, é um sucesso nas redes sociais e na TV de todo Brasil. Tudo isso devido sua simpatia e carisma com o público há mais de 9 anos, conquistando a família brasileira através de seu personagem, o Gavião, junto ao dominical Domingo Legal.

Com 315 mil seguidores em seu Instagram, Gavião chama atenção de todos os públicos e idades, principalmente com a sua humildade. Sempre carinhoso, Lucas gosta de agradar a todos que lhe mandam mensagens e lhe enviam vibrações positivas.

Sempre dedicado a causas sociais, Lucas Mesquita anualmente está envolvido em campanhas sociais de arrecadações para crianças carentes junto ao Beleza do Bem, que tanto na Páscoa, como no Dia das Crianças e no Natal, realizam ações filantrópicas para crianças em situação de vulnerabilidade social, e passa o dia com elas levando alegria, brincando e distribuindo presentes junto aos voluntários do projeto, tudo de modo voluntário e com muita alegria e dedicação.

Lucas que também é formado em psicologia, aproveita suas redes sociais para passar mensagens de motivação principalmente nesta fase difícil em que o mundo está passando no enfrentamento ao COVID-19 que causou tantos desempregos e um alto número de pessoas doentes com depressão após perderem entes queridos e diversas outras situações. Com seu jeito alegre e carinhoso, Lucas sabe conquistar o público e levar uma mensagem de esperança e otimismo que muito faz falta no mundo.

Sempre cuidando do corpo e de sua beleza, Lucas Mesquita está cada dia mais bonito, com seu visual sempre perfeito, arrancando suspiros de milhares de fãs e seguidores diariamente.