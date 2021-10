Alessandro Brandão - Foto: Oseias Barbosa

Publicado 08/10/2021 20:56 | Atualizado 08/10/2021 21:06

Alessandro Brandão que dá vida a Rouge, uma Drag Queen dançarina da Boate Strass, vibrou ao saber da reapresentação da novela, no mesmo horário em que era apresentada.

- Essa novela é uma delícia. E uma reapresentação assim, no nosso horário mesmo, é uma estreia de novo. É uma história muito divertida e fala de temas bem importantes de uma maneira leve. Principalmente o nosso núcleo, estamos todos vibrando muito com esse retorno. A gente comemorou bastante lá no grupo do Whatsapp quando a notícia se confirmou – completa o ator.

Com o passar da história o público descobre que Rouge também é Rogério, um advogado/promotor público que acaba por ser convocado a fazer a defesa de Malagueta (Marcelo Serrado), para Alessandro isso foi um dos pontos altos da história, pois mostra ao público a vida real de uma Drag Queen.

- Foi muito bom e gratificante ver a personagem crescendo na história. E acho que foi maravilhoso para o público ver uma drag queen vivendo a vida dela na sociedade. Mostrar essa fluidez de Rouge e Rogério foi muito importante. A Claudia Souto, autora da história, com o sucesso do núcleo da boate, foi revelando cada vez mais essa especificidade do mundo de um artista drag. E isso é muito importante – diz Alessandro.

Rouge personagem interpretada por Alessandro levanta questões que podem ser consideradas sensíveis para algumas pessoas, para ele o núcleo das Drags é superimportante, pois trata esses assuntos sensíveis de uma forma leve e divertida para o público.

- O núcleo das Drags falou sobre temas muito sensíveis e importantes para a população LGBTQIA+ de forma leve e divertida. O romance de Rúbia/Flávio (Gabriel Sanches) com o Pedrinho (Marcos Caruso), a revelação de Rogério/Rouge como um promotor público e um artista drag, elas cuidando do filho do Douglas (Guilherme Weber), ou seja, foi uma trama que mostrou a rotina e que deixou claro que dragqueen não é identidade de gênero. Ser dragqueen é ser fluido, além disso mostrou que entre elas existem muitas diferenças – pontua Brandão.

Para Alessandro, a forma com que a autora (Claudia Souto) escreveu sua personagem foi generosa e brilhante, pois trouxe a ela várias nuances e uma fluidez incrível.

- Acredito que a Rouge foi essencial na trama, pois junto com as outras drags, ela fez com que o público levantasse alguns questionamentos e pudesse aprender mais sobre. Ela é uma pessoa muito divertida, a rainha do show. Amiga, animada, além de ser boa de briga (rs), acho muito atual o que foi mostrado por ela. Foi muito importante revelar um pouco mais do mundo drag, para que as pessoas percebessem que dragqueen é arte e não uma identidade de gênero – finaliza o ator.