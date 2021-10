. - Foto: reprodução

.Foto: reprodução

Publicado 08/10/2021 21:28 | Atualizado 08/10/2021 21:29

Pelo segundo ano, Miltinho Gonçalves, promoter, apresentador e CEO da MG Kids Produções, um dos mais renomados promoters do segmento famosos Kids&Teen, aproveitando o mês dedicado às crianças, realizou a premiação Talento Kids 2021, premiando mais de 100 celebridades mirins e Kids, com o troféu Talento Kids e Destaque Kids 2021!



A premiação, produzida pela MG Kids e apresentada por Marcos Clossato e Biah Moncorvo, contou com a presença de vários famosos, como Tia Dani, da Mia Fashion Representações e as celebridades mirins premiadas da noite, divididas em duas categorias, como atores mirins das TVs, que atuaram ou estão atuando em novelas e no cinema, durante esse ano de 2021 - “Talento kids”, para os atores que estão no ar na telinha atualmente, e o “Destaque Kids”, que colocou todos os talentos mirins em evidência.



Entre os que estiveram presentes e receberam seus Troféus, estavam os atores 'Ryancarlos de Oliveira', 'Alana Cabral', 'Bruna Negendank', 'Melissa Nóbrega', 'Clara Galinari', 'Agatha Félix', 'Miguel Schmid', 'Miguel Galhardo', 'Vitor Valle', 'João Guilherme Fonseca', 'Vittória Seixas', 'Matheus Dantas', 'Bruna Perdigão', 'Guel Villela', 'Rafael Sun', 'Diogo Caruso', 'Giulie Oliveira', 'Alana Calabria', 'Laís Luna', 'Arthur Policarpo', 'Júlia Borges', 'Mell Ribas', 'Allexandre Colman', 'Antonella Benvenuti', 'Duda Batista', 'Ygor Marçal', 'Davidzinho Queiroz', 'Pietra Maya', entre outros, que formaram os artistas premiados da noite.