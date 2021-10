Débora Gomez interpreta Emília - Foto: Beatriz Nadler

Débora Gomez interpreta EmíliaFoto: Beatriz Nadler

Publicado 10/10/2021 22:14 | Atualizado 10/10/2021 22:27

No Programa Silvio Santos deste domingo, 10 de outubro, o quadro 'Câmeras Escondidas' exibiu um especial de Dia das Crianças e fez uma homenagem aos 100 anos do primeiro livro infantil de Monteiro Lobato "A Menina do Narizinho Arrebitado", publicado em dezembro de 1920.



Em "O Picapau Amarelo", crianças de 4 a 7 anos, fãs das histórias de Monteiro Lobato, visitam o sítio montando especialmente para o programa, e vivenciam um dia de verdade no local. Baseado na obra de Monteiro Lobato, as crianças serão recepcionadas por Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Nastácia, Visconde de Sabugosa e Marques de Rabicó. Ao chegar no local, Rabicó tem uma bela indigestão e a turma do sítio terá a ajuda das crianças para descobrir o que está acontecendo.

fotogaleria



Grande elenco participa da Câmera Escondida: Débora Gomez será a Emília, a atriz já fez quatro novelas no SBT; além de atriz, é professora de teatro infantil e psicóloga. Narizinho será interpretada por Marianna Santos, que atuou em Carinho de Anjo e estará no elenco de Poliana Moça. Felipe Lago é Pedrinho, ator de teatro e dublador, já dublou algumas animações e faz locução para comerciais. Dona Benta será interpretada por Patricia Mayo, que tem mais de 45 anos de carreira na TV. Bibba Chuqui interpretará Tia Nastácia. Bibba é cantora e atriz, já deu vida à Tia Nastácia nos musicais do Teatro Imprensa com produção de Cintia Abravanel e também em outro musical do Sítio com direção de Roberto Talma. Já Hugo Carvalho fará Visconde de Sabugosa. Hugo é ator de teatro, fez diversas novelas e é a primeira vez dele no SBT. E Adilson de Carvalho fará o Rabicó, que já fez diversas participações no SBT na dramaturgia e linha de show. Grande elenco participa da Câmera Escondida: Débora Gomez será a Emília, a atriz já fez quatro novelas no SBT; além de atriz, é professora de teatro infantil e psicóloga. Narizinho será interpretada por Marianna Santos, que atuou em Carinho de Anjo e estará no elenco de Poliana Moça. Felipe Lago é Pedrinho, ator de teatro e dublador, já dublou algumas animações e faz locução para comerciais. Dona Benta será interpretada por Patricia Mayo, que tem mais de 45 anos de carreira na TV. Bibba Chuqui interpretará Tia Nastácia. Bibba é cantora e atriz, já deu vida à Tia Nastácia nos musicais do Teatro Imprensa com produção de Cintia Abravanel e também em outro musical do Sítio com direção de Roberto Talma. Já Hugo Carvalho fará Visconde de Sabugosa. Hugo é ator de teatro, fez diversas novelas e é a primeira vez dele no SBT. E Adilson de Carvalho fará o Rabicó, que já fez diversas participações no SBT na dramaturgia e linha de show.

O diretor do quadro Jefferson Cândido explica que todos os anos produzem uma Câmera Escondida com crianças no Natal e na semana do dia 12 de outubro. A direção, produção, elenco e todos envolvidos, sempre mandam muito bem nas produções da Câmera Escondida, grande sucesso do SBT no Programa Silvio Santos.



Para ver mais: No dia 13 de outubro, nos canais digitais do SBT, o making of completo das gravações e ainda conteúdos especiais no canal da TV ZYN e no domingo 17/10 no “Programa Câmeras Escondidas Especial Infantil”.



Elenco:



Emília - Débora Gomez

Narizinho - Marianna Santos

Pedrinho - Felipe Lago

Dona Benta - Patricia Mayo

Tia Nastácia - Bibba Chuqui

Visconde de Sabugosa - Hugo Carvalho

Marques de Rabicó - Adilson de Carvalho

Voz Burro Falante - Fabiano Wicher



Veja na íntegra a câmera escondida especial: