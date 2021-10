David Brazil e Gutto Soares - Foto: reprodução

Publicado 21/10/2021 20:59 | Atualizado 21/10/2021 20:59

No próximo dia 30, Gutto Soares apresenta o seu novo single nas plataformas digitais. Trata-se de "Calibrando", que ele compôs ao lado de Mão Grande, Thiago Basso, que também assina a produção musical, e Fernando Luiz. A novidade chega cheia de swing, videoclipe e coreografia feita pelo grupo Fit Dance. "Clique no link disponível nos stories e ouça em primeira mão", anunciou por meio do Instagram.

Depois, ao divulgar que o pré-save já estava acessível, foi surpreendido com o repost de David Brazil, que disse: "Já fiz, Gutto Soares". Para quem ainda não sabe, a ação nada mais é do que um mecanismo utilizado para garantir que as novidades ganhem mais engajamento antes de serem lançadas. É como se fosse uma encomenda, a fim de evitar uma fila para pegá-la.