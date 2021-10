. - Foto: reprodução

Publicado 22/10/2021 06:31 | Atualizado 22/10/2021 06:31

Investidor do mercado financeiro como day trader da IQ Option (que faz operações de compra e venda de ações no mesmo dia), o empresário Marlon Barreto falou sobre a questão em torno da corretora e do ator Luciano Szafir, que publicou em sua conta oficial do Instagram um pedido de desculpas, confessando que errou ao promover um vídeo de um robô que prometia ganhos de até 300% ao mês em investimentos.

Para ele, a repercussão negativa se deu pelo fato de a propaganda ter ido ao ar de forma errada, citando, como exemplo, a garantia de provento. "Temos altos e baixos, dias bons e ruins, mas, seguindo um gerenciamento adequado em longo prazo e usando as técnicas certas nos momentos certos, é possível obter lucros expressivos, mas precisa ser paciente", explicou.

Já sobre o episódio envolvendo o ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes, que também decidiu se dedicar exclusivamente a essa atividade e depois disse que não estava mais operando, admitindo que quase saiu no prejuízo, Marlon pontuou que "talvez a ganância possa ter influenciado", por ter visto como "algo fácil demais". "Mas eu digo aqui que, sem o conhecimento necessário sobre o assunto e sem um gerenciamento bem aplicado, pode, sim, ter perda parcial ou total do investimento", finalizou.