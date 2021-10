. - Foto: reprodução

.Foto: reprodução

Publicado 21/10/2021 21:55 | Atualizado 21/10/2021 22:03

Os atores, Bruno Gissoni, sua esposa Yana Lavigne que está grávida, Ricardo Viana e o promoter e ceo da MG Kids Miltinho Gonçalves, estiveram presentes na noite do lançamento do livro “ O menino sem sentimentos”, do ator e diretor Daniel Ratto, e leitura criativa com a Diretora Bia Oliveira.

O evento aconteceu no último domingo, na Livraria Leitura do Via Parque, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Na ocasião, os atores da plataforma M&B Kids Teen, como Guel Villela e Bruna Perdigão, ambos da novela Gênesis, Gabi Jardim, Gabi Araujo, Raphaela Loiola, Valentina Rodrigues, Luna Teixeira

Guel Villela, Duda D´Paula, Valentina Beck, Mariana Barreto, Rafael Cirne e Caio Recke, entre outros, foram os convidados exclusivos, para esse lançamento e tarde de leitura.