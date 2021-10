Bia Brumatti - Foto: Adriano Doria

Publicado 21/10/2021 22:16 | Atualizado 21/10/2021 22:19

A atriz, e cantora mirim Bia Brumatti, se emocionou muito, com o resultado da 8ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, que homenageia os principais destaques do teatro musical e aconteceu na noite dessa quarta-feira (20), com as 5 premiações que “Escola do Rock – O Musical”, recebeu.

Ela que durante um bom tempo, viveu a personagem Summer Hathaway, que na versão cinematográfica (2003), foi interpretada por Miranda Cosgrove.

Summer é uma das alunas da turma em que Dewey Finn, um roqueiro, finge ser um professor substituto, em uma prestigiosa e conservadora escola. Dewey forma um grupo com as crianças do quinto ano, na tentativa de ganhar o próximo concurso: a Batalha das Bandas.

Bia bastante emocionada, usou suas redes sociais, para escrever - “Dia muito especial! Dia de celebrar um espetáculo que para sempre estará em meu coração! Parabéns Escola do Rock Musical, pelas 5 premiações mais que merecidas no Prêmio Bibi Ferreira, como Melhor Musical! Que honra fazer parte dessa história e poder dividir com vocês essa alegria. Obrigada a todos que fizeram parte dessa construção. ”

Hoje, Bia integra o elenco da nova série musical da Disney Plus, “ O Coro – Sucesso aqui vou eu”, criação de Miguel Falabella e direção Cininha de Paula, com previsão de estreia para 2022.

A celebração aconteceu no Teatro Sérgio Cardoso, que fica no bairro da Bela Vista, em São Paulo, como Jeniffer Nascimento e Jean Amorim, Odilon Wagner, Karin Hills, Miguel Falabella, Irene Ravache, Alessandra Maestrini, Izabel Fillardis, Elias Andreato, Bianca Rinaldi, Cássio Scapin, Silvette Montylla, Nicole Godemberg, entre outros.

Confira os vencedores da 8ª edição do Prêmio Bibi Ferreira:

Melhor Ator Coadjuvante em Musicais: Diego Velloso, por Chaves – Um Tributo Musical

Melhor Figurino em Musicais: Fause Haten, por Madagascar – O musical

Melhor Cenografia em Musicais: Daniela Thomas e Felipe Tassana, por Lazarus

Melhor Desenho de Luz em Musicais: Mike Robertson, por Escola Do Rock – O musical

Melhor Visagismo em Musicias: Anderson Bueno, por Madagascar – O musical

Melhor Desenho de Som em Musicais: Tocko Michelazzo, por Lazarus

Melhor Arranjo Original em Musicais: Maria Beraldo e Mariá Portugal, por Lazarus

Melhor Letra e Música Original em Musicais: Hadassa, O musical

Melhor Roteiro Original em Musicais: Fernanda Maia, por Chaves – Um Tributo Musical

Melhor Direção Musical em Musicais: Daniel Rocha, por Escola Do Rock – O Musical

Artista Revelação em Musicais: Nicole Rosemberg, por Zorro, Nasce Uma Lenda

Melhor Direção em Musicais: Mariano Detry, por Escola Do Rock – O musical

Melhor Musical Voto Popular: Hadassa, O musical

Melhor Versão de Musicais: Mariana Elisabetsky e Victor Mühlethaler, por Escola do Rock – O Musical

Melhor Ator em Musicais: Mateus Ribeiro, por Chaves – Um Tributo Musical

Melhor Coreografia: Bárbara Guerra e Johnny Camolese, por Zorro, Nasce Uma Lenda

Melhor Atriz em Musicais: Letícia Soares, por A Cor Púrpura, O musical

Melhor Musical Brasileiro: Chaves - Um Tributo Musical

Melhor Musical: Escola Do Rock – O Musical

