Publicado 23/10/2021 21:07 | Atualizado 23/10/2021 21:13

Das boas lembranças da infância em Recife, a escritora Edna Freeman revelou ter levado para a Califórnia a vontade de conferir um show do veterano do samba Jorge Aragão. "Era o meu sonho conhecê-lo, mas nunca tive condições financeiras. Sem contar que os ingressos vendiam rápido demais".

Essa é uma das passagens da obra de memórias que a pernambucana, que acaba de alcançar o quarto lugar entre as trinta personalidades digitais de destaque de San Francisco, está escrevendo e pretende lançar no primeiro semestre de 2022. O sonho, mesmo que tardio, foi realizado em 2019, durante apresentação do ídolo em solo americano.

"Na hora da foto, o que me chamou atenção foi o quanto Aragão é simples e humilde. Sentei ao lado dele e contei que era de Pernambuco, e aquele carinho em me escutar, a paz que passou através do olhar, o sorriso suave e a alma leve compensaram todos esses anos de espera", disse, diferenciando-o dos que têm "aquela coisa negativa, pesada". "Ali é muita mansidão e beleza de alma", acrescentou.

Em outro trecho, Freeman elencou o número de famosos nacionais e internacionais que já teve a oportunidade de conhecer e reforçou: "Junto dele, a gente não se sente diferente, porque trata a todos com igualdade". Depois, completou dizendo que o sambista fez uma nova performance nos Estados Unidos, em abril, mas não pôde ir, por conta da pandemia de Covid-19.

Experiente, no melhor sentido da palavra, a brasileira vem emendando trabalhos publicitários desde quando foi descoberta e selecionada por uma agência americana para o papel principal da campanha de uma rede de hospitais. De lá para cá, sua popularidade não para de crescer.