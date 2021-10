- Foto: reprodução

Foto: reprodução

Publicado 23/10/2021 21:12

Durante Live no perfil do instagram do 'O Dia', a cantora Marina Elali contou detalhes da volta aos palcos com o show "Sucessos do Rei", em homenagem ao Rei Roberto Carlos. No projeto, ela e Eduardo Lages se unem no palco para interpretar algumas das mais belas canções do artista, depois de uma apresentação em Miami.



"Tudo começou quando o maestro de Roberto Carlos, Eduardo Lages estava a procura de um piano branco pra fazer uma foto pra capa do álbum dele. Daí se lembraram que eu inha um piano branco em casa e então ele foi até lá fazer a foto. Daí então surgiu uma grande amizade entre os dois até que entre uma conversa e outra surgiu essa ideia de fazer esse projeto autorizado pelo próprio Roberto.", destaca Marina



Para ver mais, segue o link da live: