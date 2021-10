- Foto: Leandro Costa

Foto: Leandro Costa

Publicado 27/10/2021 22:48 | Atualizado 27/10/2021 22:56

Emilia Pedersen embarcou na tradição e cultura estadunidense e, sem muito alarde, divulgou, nesta segunda-feira (25), seu novo single nas plataformas digitais. Trata-se de "Why", que chegou acompanhado de um audiovisual inteiramente roteirizado e dirigido por ela e que já se encontra disponível no YouTube. Bruxas, monstros, zumbis e vampiros povoam o universo lúdico desse trabalho.



A faixa, que não é autoral, caiu no gosto da artista dinamarquesa de cara. Tanto que quis gravar algo com temática de Halloween. "A produção foi diferente de tudo. Foi ao mesmo tempo a realização de um sonho e a descoberta de novas possibilidades", pontuou Pedersen, que, além de estar nas listas de revelações do pop, também mostrou levar jeito para atuar por trás das câmeras.



Depois, ao falar sobre o processo de gravação, destacou que o vídeo foi realizado em três dias, tendo como cenário a sua casa, localizada em Nova York: "Foram doze horas diárias. Em um dia, fizemos o roteiro, no outro, fomos às compras de materiais para compor o cenário e, no terceiro, gravamos. Fui estilista, diretora, editora e produtora ao lado da minha mãe. Estive atenta a todos os detalhes".



Por fim, contou que "intimou" até o seu namorado (sim, ela está namorando e tem publicado posts apaixonados em suas redes sociais) para participar do projeto. "Não só ele, mas meus quatro dançarinos, meu irmão e alguns amigos. Todo mundo entrou na onda", manifestou-se, aos risos. Numa vibe "side pop", a chamada música triste, "Why" vem no embalo dos sucessos "Do You Think of Me Too?", "Skyline" e "Missing Myself".