Daniel Del Sarto em Miami - Foto: Léo Vicario

Daniel Del Sarto em MiamiFoto: Léo Vicario

Publicado 27/10/2021 20:40 | Atualizado 27/10/2021 21:11

Ator, cantor, compositor e produtor musical, Daniel Del Sarro prepara a estreia do show "Festa Ploc Canta Novelas", no próximo dia 13 de Novembro às 19h30 no palco do Teatro Rival Refit, no Rio de Janeiro. O artista conta que o novo espectáculo tem inspiração nas músicas das telenovelas, uma parte forte e marcante da cultura brasileira.



"Quem nasceu antes dessa revolução chamada internet e rede social, tinha nas novelas muito da sua vida. Ditava as tendências da moda, do linguajar, dos costumes e claro (e principalmente isso, no nosso caso) das músicas! Canções que iam embalar nossa vida e nossos corações.", define Daniel.



O ator e cantor reforça também o papel marcante das canções que embalaram tantos personagens nas novelas. Ele revela para a nossa coluna a expectativa para a primeira vez do novo show.



"Eu comprava e amava os discos das novelas. Muitas dessas músicas se eternizaram e vão embalar a gente ainda por muito tempo. Esse show é sobre essas canções que mexem com nossa alma e cinturas também.", brinca Del Sarto, que já tem três discos gravados e diversos projetos musicais.

