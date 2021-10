- Foto: Dupra Fotografia

Pedro Burgarelli, ator, dublador e influenciador mirim, vem chamando a atenção do público por conta da sua versatilidade artística. Além de ter participado de Gênesis e da série Cidade Invisível, da Netflix, o artista ainda é dublador e influenciador digital.

Nas redes sociais, ele viralizou uma dancinha no reels, ferramenta do Instagram, com um remix de 'Don’t Rush, de Young T & Bugsey', alcançando mais de 20 milhões de visualizações e compartilhamentos.

Recentemente, ele esteve no elenco do quadro – “As crianças querem saber”, do Programa Raul Gil, do SBT, e agora, conta com um novo e promissor projeto na Discovery Kids, comemorou a chegada de seus 12 anos, na presença de seus pais Paulo Henrique e Taiany Burgarelli e de amigos artistas, como Helena Quintella, Ana Luiza Sparrapan, Marianna Santos, Manu Dieguez, Lara Fanganiello, Bielzinho Miranda, Flávia Charallo e Alex Mapelli, entre outros, no Impulso Park, em São Paulo.

Em breve, Pedro poderá revelar seu mais novo projeto para a TV, pela Discovery Kids. Vamos aguardar!