Mara e Ratinho - Foto: divulgação

Mara e RatinhoFoto: divulgação

Publicado 28/10/2021 20:25

A apresentadora Mara Maravilha participou na noite desta quarta-feira, 27 de outubro, do Programa do Ratinho no SBT e acabou recebendo um belo elogio, o apresentador Ratinho pediu para ver a última foto que Mara salvou em seu celular e, na sequência o cantor Latino dispara e chama ela de “Gostosa”.



Latino acabou pegando todos os apresentadores da bancada do Ratinho de surpresa com o comentário, e Mara levou na brincadeira e pediu respeito ao artista pela fala.



Com isso, Ratinho ainda disse: “O Latino está cantando a Mara aqui”, levando alguns integrantes do programa aos risos. Mas, na sequência ele continuou: “O Latino deve está pensando: ‘A meu Deus, eu quero a Mara'”, disse ele, fazendo com que Mara comentasse a situação.

fotogaleria

A comunicadora ainda comentou a foto que recebeu o elogiou de Latino. “Mas nessa foto eu estava fazendo assim, Aaauuu lati coração”, disse ela.



Vamos destacar que Mara Maravilha está atualmente no ar todas as quintas em live com seu programa no canal oficial do SBT no YouTube. A artista recebe grandes personalidades, que comentam sobre curiosidades e se divertem.



Na internet, milhares de fãs de Mara comemoram o sucesso do Programa da Maravilha no YouTube e estão com muitos comentários e solicitações pedindo que o SBT coloque em rede nacional o Programa da Maravilha”, destacou um internauta. “Mara com o quadro dentro do Vem Pra Cá já”, destacou outra. Mara sempre é sucesso e repercussão e está fazendo muito barulho na internet e por onde passa.