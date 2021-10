- Foto: Leo Ornellas

Publicado 30/10/2021 22:51

Atriz Claudia Lira comemorou o aniversário de 15 anos de sua filha, Valentina. A festa aconteceu no restaurante Laguna, em 21 de outubro, na Ilha da Gigoia, no Rio de Janeiro. Todos os convidados foram testados para o Covid-19 pelo laboratório @labgranatooficial, teste PCR para todos convidados ficarem a vontade.

A festa foi intimista, para 10 amigas de Valentina, Claudia, seu marido João Marcelo Araujo e seus enteados, João Victor e Carolina. Com direito de discurso emocionante de Valentina as amigas, e ao som animado do DJ Rodrigo Costa e contou com a decoração da equipe Festejando Sonhos. Fora a família, apenas uma única amiga de Claudia Lira, a Joselia Medeiros que inclusive foi quem fez o Chá de bebê da Valentina, quando Claudia estava grávida. Claudia amou dividir esse momento relembrando inúmeras histórias.

"ser mãe solteira até os 2 anos de Valentina me ajudou muito a valorizar a família que construí com o Joo Marcelo. Sou muito grata e me considero uma mulher de sorte por ter a oportunidade de criar Valentina com ele. Ele sempre esteve presente na vida de Valentina. A relação dos dois é algo mágico , é uma relação de muito amor!", declara Claudia.

"Aprendo todos os dias com Valentina, e ela sempre me surpreende com seu coração gigante. Tenho muito orgulho da minha filha. Ela é muito madura e ao mesmo tempo muito sensível e afetuosa. Agradeço todos os dias pela oportunidade de estar ao seu lado. Sou capaz de qualquer coisa para vê-la feliz!", declara Claudia.