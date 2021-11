Larissa e Sofia - Foto: divulgação

Larissa e SofiaFoto: divulgação

Publicado 31/10/2021 20:41

Depois de interpretar Milca em Gênesis, Sofia Budke se prepara para protagonizar os primeiros capítulos de Além da Ilusão, próxima novela das 18h da Globo. No folhetim, ela será Larissa Manoela mais jovem.

um dos sonhos de Sofia era ser atriz! Sonho inspirado, quando ainda muito pequenina, via as cenas de Larissa, como Maria Joaquina, na novela Carrossel, pelo SBT.

Assim, a pequena Sofia cresceu, vem conquistando espaços na Tv, em grandes emissoras, como SBT, Record e Globo, cada vez mais, e o maior deles realizado: Conheceu a musa inspiradora de sua carreira, a Lari!

fotogaleria

A amizade entre as duas vem crescendo cada vez mais, e a Larissa fez uma comemoração de Halloween, com a Sofia.

Toda essa aventura, está registrado no Instagram da mesma, vamos conferir.

O resultado do que Larissa aprontou ficou incrível!