Carlos Daniel e PaulinaFoto: divulgação

Publicado 02/11/2021 12:48

O Globoplay disponibiliza A Usurpadora, novela da Televisa estrelada por Gabriela Spanic, no próximo dia 15 de novembro, entre Bebê a Bordo (1988) e Cama de Gato (2009), clássicos da Globo.

O enredo, famoso no Brasil graças ao SBT, acompanha as gêmeas Paola e Paulina (Spanic). As duas se conhecem apenas quando adultas. Em um intricado plano para desfrutar a vida ao lado de seus amantes, Paola obriga Paulina a assumir seu lugar na família Bracho, que inclui o marido Carlos Daniel (Fernando Colunga) e os dois filhos pequenos.

Um dos maiores sucessos de audiência da Televisa na década de 1990, A Usurpadora chegou ao Brasil em 1999. Os índices da primeira exibição no canal de Silvio Santos chegaram a incomodar o Jornal Nacional e a novela Suave Veneno. Por conta disto, o folhetim ganhou inúmeras reprises; a última delas em 2016.

A Usurpadora integra a lista de produções latino-americanas anunciada pelo Globoplay tempos atrás, com obras recentes e outras conhecidas em todo o mundo. Entre as já disponibilizadas, de clássicos, estão Marimar (1994), com Thalia no papel-título.