Rodrigo Oliver e Dudu Nobre - Foto: reprodução

Publicado 02/11/2021 12:48

Tá na Rede terá uma série de entrevistas descontraídas com celebridades e empresários do cenário nacional.



O bate-papo descontraído com os entrevistados, dará o tom do programa Tá Na Rede, apresentado pelo irreverente Rodrigo Oliver, que levará para a tela um pouco do cotidiano daqueles o público tem vontade de saber.



O programa contará com entrevistas em locais inusitados e que fazem parte da vida das personalidades.

Na entrevista com Dudu Nobre, ele contou com exclusividade que durante o periodo da pandemia, foi o que mais focou na redes sociais, cozinhou muito e focou em dar aulas de cavaquinho online.



O apresentador garante levar seu bom-humor e alto-astral para a revista eletrônica, que promete divertir e entreter com as notícias de tudo o que acontece do mundo dos famosos.



“Estou na melhor fase da minha vida. Essa é a realização de um grande sonho. Quero levar alegria para o Brasil em tempos tão difíceis de perdas e limitações”, conclui Rodrigo Oliver.