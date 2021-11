Eduardo Albuquerque - Foto: Ton Gomes

Eduardo AlbuquerqueFoto: Ton Gomes

Publicado 04/11/2021 19:31

Ele tinha apenas 7 anos, quando conquistou uma geração inteira em sua estreia na TV na novela Felicidade, sucesso de Manoel Carlos que esta disponivel no Globoplay. Eduardo iniciou sua carreira sendo filho de Tony Ramos, como o esperto e inesquecível Alvinho.



"Na época de Felicidade eu fiquei muito amigo da Julia, filha do Maneco. Eu viva na casa dele, gostava muito de ir no escritório dele, ver ele trabalhando, escrevendo a novela em um computador bem antigo. Eu pegava um iogorte, e ficava ali sentado vendo ele trabalhar. Ali acho que plantei uma semente, que acabei gostando de escrever depois." disse Eduardo, que desde 2008 trabalha por trás das câmeras como roteirista e diretor, tendo escrito o filme "A esperança é a última que morre" e a série "O Grande Gonzalez" do Porta dos Fundos, ambos em 2015.

Confira a live completa: Eduardo contou na live novidades como a exposição virtual comemorativa de 30 anos no site eduardoalbuquerque.com e também a série de lives que vai realizar em seu instagram revendo épocas de sua carreira. A primeira acontece na sexta, 05 de novembro, 18:30 com Carolina Pavanelli, Luiza Curvo e o elenco de Sonho Meu, para conversar sobre como é trabalhar e estar exposto à opinião pública tão cedo.