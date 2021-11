Lucas Nunes, Yudi Tamashiro e Tawan Santos - Foto: reprodução

Lucas Nunes, Yudi Tamashiro e Tawan SantosFoto: reprodução

Publicado 07/11/2021 10:42

O apresentador e cantor Yudi Tamashiro ingressou no mundo das redes sociais e dos negócios. Durante Live do jornal 'O Dia' com o Influencer Marcos Michalak, ele revelou que o objetivo é trazer mais relevância e organização para engajar suas nas redes e tem conseguido sucesso. Ele contou que já tinha essa vontade antiga e abriu uma empresa com outros dois sócios: Lucas Nuves e Tawan Santos.



"Há muito tempo eu queria montar alguma coisa que conseguisse dividir o conhecimento, que eu tenho de carreira, a visão, criatividade que muitas vezes não cabia dentro do meu perfil. A melhor forma foi montar um escritório para dividir essa criatividade com outros influenciadores, marcas, empresas.", comenta Yudi.



Confira a live no perfil do instagram aqui do O Dia: