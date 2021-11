- Foto: reprodução

Foto: reprodução

Publicado 09/11/2021 19:30 | Atualizado 10/11/2021 06:42

Rio - Espetáculo 'Meninas Velhas', escrito por Cláudio Tovar e dirigido por Tadeu Aguiar, reabre o famoso "Teatro dos Quatro", na Gávea, Rio de Janeiro. Depois de quase dois anos fechado, o espaço reabre as portas, nesta quinta-feira (11).

"Voltar ao palco, depois de quase três anos sem pisar no palco, depois desse terrivel inverno, essa doença terrivel que acometeu o planeta, é no minimo muito emocionante. Eu estou ao lado de amigas queridas, de atrizes maravilhosas e estamos em cena nos abraçando.

Estar novamente no teatro é alegria total na nossa vida, é renovação na nossa vida. Viva o Teatro.", celebra Lucinha Lins.

Sinopse:

Corina (Nadia Nardini), Zuleika (Lucinha Lins), Norma (Barbara Bruno) e Edith (Sônia de Paula) são quatro amigas da vida inteira que se encontram todos os dias na casa de uma, de outra ou no banco da praça vizinha. Dependendo do dia, tem jogatina ou lanche coletivo. Nesses encontros, as meninas, na faixa dos sessenta, discutem a vida e compartilham alegrias e tristezas: nascimentos e mortes, casamentos, separações, moradia, doenças, coisas do dia a dia. A vida das quatro amigas vai se modificando conforme o tempo vai passando, e se transformando até que chegam ao momento final. Mas, para elas tudo é transitório, uma transformação para outro estágio onde elas continuarão sua jornada.

Serviço: