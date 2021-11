- Foto: reprodução

Foto: reprodução

Publicado 09/11/2021 19:46

Uma das revelações do sertanejo, o cantor Gutto Soares, que completou 24 anos na última quinta (4) e está em plena divulgação do recém-lançado single "Calibrando", que já atingiu a marca de meio milhão de views no YouTube, também fez questão de prestar homenagem à Marília Mendonça, que morreu na tarde desta sexta-feira (5) após a queda de um avião em curso d'água na Serra da Piedade, localizada próximo ao município de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

Ao publicar uma imagem da dona dos hits "Infiel", "Graveto" e "Supera", ele escreveu: "Já falei, a vida é um sopro! Perdemos uma parceira de trabalho que levava alegria e felicidade em forma de música para o coração das pessoas, assim como nós. Viva o hoje, gente! Foi um baque, uma menina tão meiga, quase da mesma idade que eu, tão nova, é muito triste isso! Deus conforte a família", acrescentando, logo em seguida: "Respeito total por toda sua história".