Mara Maravilha, Ratinho e Sérgio MallandroFoto: reprodução

Publicado 09/11/2021 18:20 | Atualizado 09/11/2021 19:00

Uma das juradas mais apimentadas do quadro 'Dez ou Mil', do 'Programa do Ratinho', do SBT, Mara Maravilha movimentou a edição que foi levada ao ar na noite desta segunda (8). É que a ex-apresentadora do 'Fofocalizando' resolveu cantar a sua versão para o sucesso 'Ilariê', de Xuxa Meneghel.

Em um dos versos, ela cita o puxa-saquismo do humorista e apresentador para cima da rainha dos baixinhos. Ratinho, aos risos, fez coro às falas da artista baiana. Assista ao vídeo com a apresentação abaixo: