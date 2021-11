Cauã Reymond vive os gêmeos Christian e Renato na primeira fase de Um Lugar ao Sol - Reprodução

Cauã Reymond vive os gêmeos Christian e Renato na primeira fase de Um Lugar ao SolReprodução

Publicado 09/11/2021 21:00

Rio - Depois de quase três anos sem estreia de inéditas na faixa das 21h, a Globo comemora a repercussão do primeiro capítulo de 'Um Lugar Ao Sol', exibido nesta segunda-feira.

fotogaleria

De acordo com comunicado da emissora, a novela ficou entre os assuntos mais comentado no Twitter, no Brasil e no mundo, por três horas consecutivas. "Na estreia de 'Um Lugar ao Sol', nesta segunda-feira (8), foram contabilizados 62 mil tweets sobre a novela, colocando a hashtag #UmLugarAoSol por 3 horas nos TTs Mundo e nos TTs Brasil. O início da trama foi considerado 'primoroso', com elogios ao elenco e parabenização à autora Lícia Manzo (que teve o nome por 3 horas nos TTs Brasil)", disse a emissora, em nota.