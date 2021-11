Maiara, Maraísa e Marília Mendonça - fotos Flaney Gonzallez

Maiara, Maraísa e Marília Mendonçafotos Flaney Gonzallez

Publicado 10/11/2021 15:28

Rio - A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, anunciou o retorno aos palcos após a morte de Marília Mendonça, parceira da dupla no projeto "Patroas", em postagem no Instagram. A sertaneja ainda pediu para que o público ajudasse na terceira voz.

fotogaleria

Em uma das datas, em Lorena, no interior de São Paulo, a dupla sertaneja vai substituir Rainha da Sofrência, que morreu, aos 26 anos de idade, na queda de um avião em Minas Gerais na semana.

"A melhor forma de seguir acreditando que as coisas vão ficar bem é simplesmente seguir trabalhando com a mesma verdade e os mesmos sonhos de sempre. Enquanto Maiara e Maraisa estiverem em cima de um palco, a memória da nossa Rainha será lembrada da melhor maneira possível. Pedimos a todos que possam ser a nossa terceira voz, que nos dêem forças nesses dias difíceis e que a música vença mais uma vez", escreveu Maiara