Bruno conta motivo do fim da relação entre os cantores Reprodução

Publicado 10/11/2021 14:50

Rio - Em vídeo publicado pela coluna da Fábia Oliveira do portal Em OFF, Bruno, que faz dupla com Marrone, revelou durante um show em Minas Gerais o motivo que culminou no término do relacionamento entre Murilo Huff e Marília Mendonça, morta em acidente aéreo na última sexta-feira (05).

O cantor disse que Marília contou a razão do término durante a festa de aniversário da mãe da cantora, Ruth Dias. "Ela ama tanto a mãe dela. Amava tanto… Ama ainda – porque eu acredito na vida após a morte – que ela fazia tudo pela mãe. Inclusive, ela falou em particular, lá no meu ouvido, que largou o menino porque ele estava enfrentando a mãe. E ela falou: ‘Não, a minha mãe ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela”, entregou.

Bruno falou ainda que esteve com Marília Mendonça na véspera do acidente. "Deus deu um presente para mim, de dar um presente para ela e para a mãe dela, sem eu saber que ela iria morrer, bicho! Isso para mim foi a maior loucura que já aconteceu na minha vida. Eu fui usado por Deus”, disse.