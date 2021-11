Aline Campos mostra braço em processo de remoção de tatuagem - Reprodução/Instagram

Rio - Aline Campos, ex-Aline Riscado, conversou com seus seguidores sobre seu processo de remoção de tatuagens, nesta quarta-feira (10). A atriz e bailarina contou detalhes do procedimento que tem realizado para apagar alguns desenhos do braço esquerdo e desabafou sobre a decisão que tomou.

"Sei que muitas pessoas estão vivendo o processo de apagar uma tatuagem que não faz mais sentido. Estou tirando tudo isso aqui. Olha como fica feio", disse ela, enquanto mostrava o braço nos Stories do Instagram. "É um processo chato, doloroso e tem que ter muita paciência porque o intervalo entre uma sessão e outra tem que ser grande, tem que cuidar muito bem e não pode pegar sol. Todos esses fatores interferem na cicatrização e regeneração da pele", explicou.

A artista ainda aproveitou o momento para deixar um conselho para os fãs: "Pensem muito antes de fazer uma tatuagem. Às vezes a gente age por impulso, sempre fui essa pessoa, e amo tatuagem. Mas, se vocês se arrependerem, não existe uma mágica que tire tatuagem num piscar de olhos", destacou Aline.