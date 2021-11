Zé Felipe - reprodução do instagram

Publicado 10/11/2021 18:51

Rio - Zé Felipe contou uma situação inusitada durante a 'hora H' em entrevista ao 'Podcats', de sua esposa, Virginia Fonseca, e Camila Loures. O cantor contou que confundiu um pato erótico com um brinquedo da filha, Maria Alice, e que por isso brochou. "Ela [Virgínia] comprou um pato. Um pato. Ele fica piscando e tremendo. Quando ela pegou o pato, eu falei não, não, não?. Eu brochei. Eu não sabia, pensei que Virginia tinha pego o brinquedo de Maria Alice", lembrou.

No bate-papo, o filho de Leonardo também citou alguns itens que Virginia já comprou pra eles apimentarem a relação. "Comprou que fica tremendo na gente. Depois, um spray de menta. Não comprem isso não, isso esfolou a cabeça do meu negócio [pênis]", confessou



Ficada de João Guilherme e Raissa Barbosa



No 'Podcats', Zé Felipe não segurou sua língua e fez valer sua fama de 'fifi'. O cantor contou que o irmão João Guilherme ficou com a ex-participante de 'A Fazenda' Raissa Barbosa. "Eles foram embora da festa da We Pink juntos. Ficaram dentro do carro", afirmou o cantor. "Foi lá que eles ficaram?", perguntou Virgínia. "Sei lá, dentro do carro, eu acho", acrescentou. Vale lembrar que Raissa falou sobre o assunto no canal de Matheus Mazzafera, no Youtube. "Foi só um beijinho", contou ela, que elogiou João Guilherme. "Nota 10".

