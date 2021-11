MC 2Jhow grava seu primeiro DVD na Zona Sul do Rio - WYSSBRAZIL

Publicado 10/11/2021 21:21

Rio - Dono de sucessos como 'Talarica', 'Vem sentando' e 'Espirra o lança', MC 2Jhow grava seu primeiro DVD, nesta quinta-feira, no Mirante do Arvrão, um dos principais cartões postais do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O projeto, intitulado “Gemini”, terá as participações de Matheus Fernandes (do hit 'Coração Cachorro'), Jojo Todynho, Kevin O Chris, Mc Danny, Lucas e Orelha, Marcia Felipe e os grupos Bom Gosto e Detonautas. Ao todo, o novo trabalho do funkeiro terá 17 músicas.

“Este é um projeto que estamos trabalhando com muito carinho. O objetivo é fazer a conexão entre os donos dos hits e a música, mostrando o criador à criatura”, explica o cantor.

Rafaela Moreira, Dum Ice, Cristian Bell, Isabelle Daltro, Dumzinho, Franklin Reis e Ramon Dias são alguns dos influenciadores digitais que já confirmaram presença no evento.