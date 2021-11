Tatá Werneck - Reprodução

Publicado 12/11/2021 12:14

Rio - Tatá Werneck é uma das apresentadoras mais requisitadas da TV atualmente. Prestes a estrear a nova temporada do 'Lady Night', no Multishow, a comediante foi provocada na campanha de lançamento do programa, em que a "a voz do Multishow" elogiava o novo apresentador da casa, Marcos Mion.

"Não tem essa competição entre a gente, não? Sinceramente, acho ele bem mediano", diz Tatá no vídeo, que acaba revelando que Marcos Mion é o convidado de estreia da temporada do programa.

Confira: