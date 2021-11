Laura Neiva, esposa de Chay Suede - Reprodução/Instagram

Publicado 12/11/2021 09:34 | Atualizado 12/11/2021 09:40

Rio - Laura Neiva, de 28 anos de idade, encantou os seguidores ao mostrar o barrigão de 38 semanas na noite desta quinta-feira. A esposa do ator Chay Suede, de 29, está à espera do pequeno José, que vai nascer nas próximas semanas. Na foto, totalmente sem roupa, ela cobre os seios em um registro bem delicado.

"Que se iniciem os bolões! Estou com 38 semanas, qual palpite de vocês do dia que o José vai querer nascer?", questionou a mamãe da pequena Maria, de apenas 1 ano, fruto também do relacionamento com o ator Chay Suede.

"Ih gente, lá vem ele sendo sagitariano? (risos Linda", brincou uma seguidora. "22/11 à noite para ser sagitário", disse outra. "Nossa! Já está bem baixa sua barriga. Deus abençoe você", desejou uma seguidora.