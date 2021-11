Ousadia! Jojo Todynho cobre os seios apenas com adesivo em show no Vidigal

Rio - A cantora Jojo Todynho participou da gravação do primeiro DVD do MC 2Jhow, no Mirante do Arvrão, no Vidigal, na noite desta quinta-feira. Ousada, Jojo atraiu todos os olhares com seu modelito revelador. A funkeira usou uma calça bem justinha e uma blusa completamente transparente. Ela cobriu os seios com um adesivo. Artistas como Matheus Fernandes, Kevin O Chris, Mc Danny, Lucas e Orelha, Marcia Felipe, Bom Gosto e Detonautas também participaram da gravação.

