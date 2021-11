Britney Spears - Reprodução

Britney SpearsReprodução

Publicado 12/11/2021 21:10 | Atualizado 12/11/2021 21:10

Dia de comemoração! Chegou ao fim a tutela da cantora Britney Spears nesta sexta-feira (12) após 13 anos sob o olhar de seu pai, Jamie Spears, em suas decisões de vida.

O Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, determinou a tutela desnecessária. "O tribunal considera e determina que a tutela da pessoa e dos bens de Britney Jean Spears não é mais necessária", decretou a juíza Brenda Penny.

A audiência não se prolongou e ocorreu tranquilamente devido à todas as partes consentirem com a rescisão. O advogado de Britney, Mathew Rosengart, leu um depoimento da artista entregue em junho com o desejo do fim da tutela sem avaliação.

Mathew e Laurie Ann Wright, advogada temporária de Jody Montgomery, contaram que entraram com um plano de rescisão selado no dia 1 de novembro. O advogado também revelou que criou uma rede de segurança tanto no lado pessoal quanto no financeiro.

Apesar da tutela ter sido encerrada, o contador John Zabel, que substituiu Jamie após sua suspensão, terá poder administrativo e limitado como parte do plano de rescisão.