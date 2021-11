Maiara e Maraisa e Marília Mendonça - Reprodução Internet

Maiara e Maraisa e Marília Mendonça Reprodução Internet

Publicado 12/11/2021 13:31

A dupla Maiara e Maraisa vai fazer show em Caratinga, cidade onde caiu o avião que matou Marília Mendonça e mais quatro pessoas , na última sexta-feira. A apresentação vai acontecer no próximo domingo, dia 21 de novembro, no Parque de Exposições João da Costa Mafra, com a mesma estrutura que estava sendo montada para receber Marília. A informação foi dada pelo empresário Rogério Soares à TV local, o Super Canal TV.

Amigas e parceiras da cantora Marília Mendonça, cuja morte completa sete dias nesta sexta-feira, a dupla Maiara e Maraísa retomam justamente neste dia a agenda de shows.

O primeiro show será em Apucarana, no Paraná, para onde as mato-grossenses precisarão se deslocar de avião, apesar do trauma ainda provocado pelo acidente com a aeronave no qual morreram Marília e mais quatro pessoas, a caminho de um show em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. "Que o amor seja maior que o medo', postou Maraisa em seu perfil nas redes sociais.

Maiara também se pronunciou ao anunciar a retomada da agenda da dupla: "A melhor forma de seguir acreditando que as coisas vão ficar bem é simplesmente seguir trabalhando com a mesma verdade e os mesmos sonhos de sempre.

Enquanto Maiara e Maraisa estiverem em cima de um palco, a memória da nossa Rainha será lembrada da melhor maneira possível. Pedimos a todos que possam ser a nossa terceira voz, que nos deem forças nesses dias difíceis e que a música vença mais uma vez!"

As duas irmãs participaram ontem de um culto realizado realizado apenas para familiares e amigos de Marília, em Goiânia. Maiara e Maraisa cantaram e falaram da profunda irmandade que unia as três.

Também estiveram presentes a dupla Henrique e Juliano e Murilo Huff, pai do filho da cantora. A mãe de Marília, Ruth Moreira, se manifestou pela primeira vez depois de sua perda. Ela ressaltou a alegria e a intensidade da filha, "que enchia a casa toda".