Kendall Jenner e Hailey BieberReprodução

Publicado 12/11/2021 14:05

Rio - Se no Brasil, a moda é biquíni fita isolante, as supermodelos dos EUA não fogem muito da tendência e fazem sucesso com uma prática parecida. Prova disso é Kendall Jenner, a modelo e empresária, pertencente do clã Kardashian virou o nome mais comentado na internet nesta sexta-feira ao aparecer com um vestido completamente recortado em seus stories do Instagram.

fotogaleria

Ao lado da modelo Hailey Bieber, Kendall fez sucesso com as fotos e vídeos postados nas suas redes sociais. Imagina se a moda pega?

Confira as reações na internet:

esse é um vestido que ficaria feio em 99,9% da população, mas na kendall jenner fica perfeito pic.twitter.com/zaT1DK3bWz — (@_khlomoney) November 12, 2021

Se a kendall jenner vai com um vestido desse no meu casamento eu dou um soco na cara dela pic.twitter.com/jzFRLDLWsZ — Ludmilla de Sá Lottin (@ludmillalttn) November 12, 2021