Youtuber teve equipamentos furtados de seu apartamentoReprodução

Publicado 12/11/2021 15:25

Rio - Viih Tube desabafou com seus seguidores sobre o furto dos equipamentos de filmagens que estavam no seu apartamento em São Paulo. O duplex da youtuber passou por reforma durante um ano, inclusive durante o período que Viih Tube ficou confinada no 'Big Brother Brasil'.

"A minha casa ficou em obra por um ano e foi um ano de pandemia e uma parte que eu estava no Big Brother confinada e muita coisa acontecendo aqui fora, era muito difícil da minha família administrar e tinha um lugar aqui que estava com as minhas coisas e alguém da obra roubou. Foi roubado todos meus equipamentos, câmera, lentes, iluminação, microfone", revelou.



A ex-BBB contou ainda que confiava nas pessoas que trabalhavam em seu apartamento e que agora o local possui câmeras de segurança. "Meus parceiros mesmo da minha obra eu confio super, muito mesmo. Só que teve alguns momentos que veio outras empresas para conhecer o local para fazer orçamento. E (os equipamentos) estavam em um local que estava fechado, porém arrombaram a porta, e eu não estava aqui né, eu estava confinada", explicou.