Publicado 14/11/2021 16:56

Rio - Juliette Freire usou suas redes sociais, neste domingo (14), para compartilhar os registros de seu encontro com Caetano Veloso. Em publicação no Twitter, a campeã do "BBB21" não escondeu a emoção que sentiu ao conhecer o cantor e compositor, dono de grandes sucessos da música brasileira.

"Eu não conseguia falar de tão nervosa... Só queria chorar de gratidão em conhecê-lo, mas eu segurei. Ele cantou pra mim e eu ainda acho que foi um sonho", brincou. A influenciadora encantou os seguidores ao compartilhar uma foto ao lado de Caetano: "Que amor, menina! Você merece!", comentou uma fã. "Sua carinha diz tudo", acrescentou outra internauta.

A paraibana ainda publicou uma sequência de fotos do encontro tão sonhado em seu Instagram e incluiu um vídeo do artista de 79 anos cantando "Cajuína". "'Existirmos ao que será que se destina?' Conheci o Caetano e não consegui falar muita coisa… minha mente só repetia a palavra gratidão. Fechei os olhos e senti", escreveu na legenda da postagem.

