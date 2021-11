Bruna Marquezine - Reprodução

Publicado 14/11/2021 12:19

Em época difícil da carreira, Bruna Marquezine disse que recebeu conselhos e apoio de Adriana Esteves. A revelação foi feita no podcast Mamilos, em episódio que vai ao ar na próxima segunda-feira, 15.

Na época, Bruna não estava agradando o público com sua atuação em "Deus Salve o Rei", exibida em 2018. Ela interpretou a princesa Catarina, vilã da novela. Pelo público, a atriz estava fazendo um papel muito robótico e não demonstrava expressões faciais.



Adriana também foi duramente criticada por sua performance como Marina, na novela "Renascer", de 1993. Mas três anos depois, em "A Indomada", ela deu a volta por cima com o papel de Lúcia Helena, que foi bastante aclamado.



"Adriana Esteves me abordou e elogiou o meu trabalho, no momento em que a minha atuação na última novela foi bastante criticada pelo público logo no início. Nós estamos muito expostas e, claro, ouvir aquelas palavras de uma atriz tão talentosa me deu um alívio enorme, um apoio importante e talvez eu nunca tenha dito isso a ela", diz Bruna.



A atriz também não poupou elogios para falar de Priscilla Alcântra, que recentemente saiu vencedora da primeira edição do The Masked Singer Brasil .



Ela afirma que Priscilla a ajudou a "sair do fundo do poço". "É uma amiga, talvez a de menos tempo na minha vida, mas extremamente sincera, com quem eu me sinto à vontade para dividir cada conquista e próximo passo", afirma a atriz.



Bruna também revelou detalhes sobre ansiedade: "Quando a insegurança bate na porta, a primeira emoção que toma conta de mim é a ansiedade. E em cada situação eu sinto a ansiedade de forma diferente, como agitação, palpitação, inquietude e até mesmo estagnada, com a sensação de ser incapaz de fazer qualquer coisa. É muito angustiante".